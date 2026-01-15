fcinter1908 ultimora Collovati: “L’Inter ha alternative che il Napoli non ha. I nerazzurri hanno avuto…”

ultimora

Collovati: “L’Inter ha alternative che il Napoli non ha. I nerazzurri hanno avuto…”

Collovati: “L’Inter ha alternative che il Napoli non ha. I nerazzurri hanno avuto…” - immagine 1
Intervenuto sulle frequenze di Radio Tutto Napoli, Fulvio Collovati ha analizzato il momento del Napoli
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Intervenuto sulle frequenze di Radio Tutto Napoli, Fulvio Collovati ha analizzato il momento del Napoli. "Il problema sono gli infortuni, tanti infortuni. Non posso dar torto a Conte quando dice che giocano sempre gli stessi. Alcuni sono stanchi, Politano compreso. Io ho commentato Inter-Napoli e ho visto un grande Napoli. Poi però fa impressione vedere un Napoli che pareggia in casa con il Verona e con il Parma".

Collovati: “L’Inter ha alternative che il Napoli non ha. I nerazzurri hanno avuto…”- immagine 2
DAZN

"Il problema è lì: non puoi affidarti solo a Hojlund, devono segnare anche gli altri, oppure sperare nella doppietta di McTominay. Ma gli altri chi segna? Politano? Fa fatica. Lukaku è infortunato, Lucca è in discussione. Guardate l’Inter: ha avuto difficoltà, ma ha sei punti in più delle altre".

Collovati: “L’Inter ha alternative che il Napoli non ha. I nerazzurri hanno avuto…”- immagine 3
Getty Images

"Cambia, ruota, entra Esposito e fa gol. Parte Bonny, entra un altro, ma non cambia nulla. Ha alternative che il Napoli non ha, questa è la realtà. Il Napoli forse le alternative le ha, ma il mercato non ha reso secondo le attese. Se vuoi restare in alto, devi mantenere il ritmo. Questo è un campionato al ribasso: il Milan ha perso 10 punti con le piccole, la Juve ha fatto fatica, la Roma pure. Però il Napoli non riesce a emergere. Quando gioca due partite in quattro giorni va in difficoltà".

(Tuttonapoli.net)

Leggi anche
Esposito, numeri e dati rafforzano una sensazione. L’abbraccio con Chivu e il concetto chiave
Inter, sfatato il tabù recuperi: 2022 e 2025 rievocano ricordi amari e sono costati carissimi

© RIPRODUZIONE RISERVATA