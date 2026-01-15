Intervenuto sulle frequenze di Radio Tutto Napoli, Fulvio Collovati ha analizzato il momento del Napoli

Gianni Pampinella Redattore 15 gennaio 2026 (modifica il 15 gennaio 2026 | 16:46)

Intervenuto sulle frequenze di Radio Tutto Napoli, Fulvio Collovati ha analizzato il momento del Napoli. "Il problema sono gli infortuni, tanti infortuni. Non posso dar torto a Conte quando dice che giocano sempre gli stessi. Alcuni sono stanchi, Politano compreso. Io ho commentato Inter-Napoli e ho visto un grande Napoli. Poi però fa impressione vedere un Napoli che pareggia in casa con il Verona e con il Parma".

"Il problema è lì: non puoi affidarti solo a Hojlund, devono segnare anche gli altri, oppure sperare nella doppietta di McTominay. Ma gli altri chi segna? Politano? Fa fatica. Lukaku è infortunato, Lucca è in discussione. Guardate l’Inter: ha avuto difficoltà, ma ha sei punti in più delle altre".

"Cambia, ruota, entra Esposito e fa gol. Parte Bonny, entra un altro, ma non cambia nulla. Ha alternative che il Napoli non ha, questa è la realtà. Il Napoli forse le alternative le ha, ma il mercato non ha reso secondo le attese. Se vuoi restare in alto, devi mantenere il ritmo. Questo è un campionato al ribasso: il Milan ha perso 10 punti con le piccole, la Juve ha fatto fatica, la Roma pure. Però il Napoli non riesce a emergere. Quando gioca due partite in quattro giorni va in difficoltà".

(Tuttonapoli.net)