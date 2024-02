"In tutto questo contesto c’è una Roma che sta bene però incontra l’Inter che anche nelle difficoltà come a Firenze che non è stata una passeggiata ha vinto soffrendo. L’Inter è incanalata in un percorso positivo, sta bene fisicamente ha i giocatori più forti ma le partite vengono stravolte dagli episodi. Se Gonzalez avesse segnato sarebbe finita 1-1 e staremmo ancora parlando di una Juve sempre attaccata a due punti".

"Avendo giocato nella Roma conosco un po’ l’ambiente dove quando si vince c’è molta felicità. De Rossi è un idolo, immagino già l’entusiasmo per la partita contro l’Inter. A volte però la troppa euforia ti porta a commettere degli errori è stato questo sempre il limite della piazza romana. Non sarà una partita semplice per l’Inter però attenzione che l’Inter è una macchina che sbaglia pochissimo, sa difendersi l’ha dimostrato nelle ultime partite anche se Roma-Inter anche in passato è sempre una partita con tanti gol e non ho mai capito il motivo".