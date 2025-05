Il confronto con i tifosi

Sui social si è sviluppato un dibattito in merito alle considerazioni del giornalista sportivo. I tifosi hanno sottolineato come la rosa nerazzurra non fosse sufficientemente equipaggiata per affrontare tutte le competizioni. Pistocchi ha quindi aggiunto: "Gestione significa tutto: acquisti, cessioni, turnazioni e giuoco. Anche contro la Lazio". E a chi gli chiedeva se stesse affermando che il responsabile fosse quindi Simone Inzaghi, ha risposto: "Non solo, sul mercato qualche errore è stato fatto, ma vedo molti giocatori peggiorati ( uno su tutti: Bastoni , che ieri ne ha combinate due enormi: passaggio indietro con salvataggio alla disperata di Acerbi e palla persa sul gol della Lazio)". Il percorso in Europa? "In Champions sono stati più attenti e più fortunati: anche in Champions hanno concesso troppe occasioni da gol, sia con il Bayern che con il Barca", ha concluso Pistocchi.