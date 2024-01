Inter osserva Colpani, GdS: “È atipico, per diventare un vero rocker…”

Anche l’ Inter osserva Andrea Colpani in vista dell’estate. Non è una priorità, ma un giocatore monitorato con attenzione dai dirigenti nei mesi. Così La Gazzetta dello Sport ne parla in ottica presente e soprattutto in vista del futuro.

“Coldplay, Colpani. Magro e con i capelli lunghi, il ragazzo del Monza diffonde un’aria da cantante pop. Il suo calcio è rockeggiante, tutto corse e percussioni. Andrea Colpani va per i 25 anni, li compirà a maggio, età non più tenera. Luciano Spalletti lo studia per capire come e dove trapiantarlo nella sua Nazionale. Non è un giocatore di facile innesto, al suo calcio dovrebbe sottrarre un po’ di eleganza e aggiungere un po’ di sostanza. Sulle qualità, nessun dubbio: ha un sinistro notevole e non si può arretrare un giocatore con un mancino tanto venefico. Colpani l’atipico, ma oggi gli atipici sono poco tollerati. Definirsi meglio, questo deve fare Coldplay Colpani per diventare un vero rocker”, si legge.