Colpani: “Iniesta idolo da sempre. Perché osservo Bellingham, de Bruyne…”

L'idolo di Andrea Colpani, ma anche i modelli. Ecco le parole del gioiello del Monza nell'intervista a Sportweek: "In campo mi lascia a bocca aperta Messi, ma soprattutto Iniesta, L’Illusionista, il mio idolo da sempre. Lui si che era capace di far sparire e ricomparire il pallone. De Bruyne punto di riferimento oggi? Sì, ma è parecchio più fisico di me. Il giocatore che mi piace davvero osservare è Bellingham. Ha tutto, tecnica e atletismo, ma soprattutto riesce sempre a essere al posto giusto al momento opportuno”.