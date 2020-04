Da Pelé a Eusebio, da Beckenbauer a Riva: i colpi soltanto sfiorati dalla Grande Inter

Pelé, Eusebio, Franz Beckenbauer e Gigi Riva :quattro campioni che hanno fatto la storia del calcio, e che avrebbero potuto indossare la maglia dell’Inter. Tuttosport ricorda i tentativi, poi sfumati, dei nerazzurri:

“L’accordo per Pelé era quasi stato raggiunto per 600 milioni di lire, una cifra consistente per la seconda metà degli anni ’60. Dall’altro lato dell’Atlantico, i tifosi del Santos avrebbero scatenato una rivolta se fosse partito il loro idolo. Da questa parte dell’oceano, invece, Angelo Moratti iniziò ad avere qualche dubbio per l’importo considerato eccessivo in un momento di grande fermento sociale con il ’68 in pieno svolgimento. Così O Rey non lasciò il Brasile.

A Eusebio il dirigente nerazzurro riuscì a strappare una promessa: «Se lascio il Benfica, lo faccio solo per l’Inter», disse il fuoriclasse portoghese ad Angelo Moratti in persona nel corso di un incontro organizzato in fretta e furia da Allodi a Milano nell’ufficio del proprietario nerazzurro. Allodi era riuscito a intercettare Eusebio in viaggio in Italia a Venezia. E non aveva perso l’occasione di trasformare questa visita in un blitz di mercato.

Franz Beckenbauer invece sfumò per la decisione della Figc che chiuse le frontiere nel 1965. Allodi lo aveva bloccato complice una vacanza del difensore tedesco sulla riviera adriatica. Sarebbe stato un colpaccio: il futuro capitano della Germania e del Bayern Monaco aveva 20 anni. Ma le nuove regole federali vanificarono l’approccio.

Allodi ci provò anche con Gigi Riva: «Ricordo che mi stimava molto come giocatore e che ha fatto di tutto per portarmi all’Inter anche contro il parere di Helenio Herrera», ha raccontato l’ex bomber che ha incrociato Allodi nel periodo in cui il dirigente calcistico faceva parte della delegazione della Nazionale“.