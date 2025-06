Francesco Pio Esposito ha incantato tutti nella sfida tra Inter e River Plate e il club nerazzurro pensa di tenerlo in rosa

Gianni Pampinella Redattore 27 giugno - 11:00

A due giorni del suo ventesimo compleanno, Francesco Pio Esposito ha incantato tutti nella sfida tra Inter e River Plate, decisiva per la qualificazione agli ottavi del Mondiale per club. Non solo ha segnato il gol che ha sbloccato il match, ma ha anche offerto una prestazione importante, fatta di intelligenza, sacrificio e personalità.

"Il bello del debuttante è che gioca, segna e ragiona già come uno da Inter. E qui resterà. Non c’è dubbio che quella della qualificazione agli ottavi del Mondiale sia stata la notte del più giovane dei tre fratelli Esposito, per il peso e la qualità gol, ma anche per la prestazione, fatta di sacrificio, colpi subiti, tecnica nella protezione del pallone, movimenti giusti in coppia con Lautaro", si legge sul Corriere della Sera.

"Sfruttare l’occasione è il mestiere dell’attaccante ma anche quello dei giovani come Pio (e Valentin Carboni, in gol contro l’Urawa), che devono cercare di dimostrare di essere pronti. Come quarta o quinta punta poco importa, ma uno con le sue caratteristiche l’Inter non ce l’ha e non lo sta trattando sul mercato, perché sia Bonny che Hojlund sono differenti. E avere un allenatore che lo conosce fin dall’Under 14, aiuta molto".

"Pio ricorda Luca Toni, anche se è meno alto («e più tecnico…» chiosa Chivu a microfoni spenti) e forse persino più possente, tanto che nella sua esultanza, mostrata 19 volte in serie B fino al playoff perso con la Cremonese, esibisce i muscoli, utilissimi nella lotta contro i mestieranti del River".

(Corriere della Sera)