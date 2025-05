Il momento di appendere i guantoni al chiodo è arrivato anche per Pepe Reina. Il portiere spagnolo, 42 anni, ha ufficializzato il suo ritiro dal calcio giocato a pochi giorni dal match contro l'Inter, nel corso di un'intervista concessa a Movistar: "Una carriera bellissima sta per concludersi, una vita molto piena. Mi sento molto fortunato per quello che ho vissuto. Sono passati molti anni... Non me l'aspettavo, ma penso che sia arrivato il momento e ho voglia di chiudere qui. Ho deciso di smettere lo scorso gennaio. Ho parlato con mia moglie e abbiamo deciso insieme. La soddisfazione è che ora voglio che finisca. L'estate scorsa, c'è stato un periodo in cui ho avuto difficoltà perché non riuscivo a trovare un progetto che mi entusiasmasse, e avevo quella spina nel fianco. Avevo di più da offrire, e quest'anno è stato quello che mi ha fatto capire che sono davvero vuoto, nel senso che non posso più offrire di più al calcio da questa posizione".