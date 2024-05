Provo molte emozioni, per tanti anni ho avuto l'occasione e l'onore di giocare per il più grande club francese e uno dei più grandi del mondo, che mi ha permesso di arrivare a questo livello e di aver la prima esperienza in un club con grandi pressioni, di crescere come giocatore e come uomo, e di stare al fianco di alcuni dei migliori della storia. Voglio ringraziare i compagni di squadra, gli allenatori, i direttori sportivi, lo staff e tutti quelli che lavorano ma che non si vedono, tutti. Persone incredibili.