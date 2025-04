La sfida con la Roma in programma domenica pomeriggio diventa uno snodo fondamentale della stagione dell’Inter. Con il Napoli a pari punti e a tre giorni dalla sfida di andata con il Barcellona l’Inter non può permettersi un altro passo falso. Rischierebbe di passare dal sogno triplete all’incubo ‘zero titoli’, come direbbe Mourinho. Che nel 2010 seppe motivare i suoi giocatori in modo clamoroso. Inzaghi adesso è obbligato a emulare il portoghese.