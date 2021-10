Compagnoni: “Inter-Juventus gara a eliminazione diretta. Se vince Inzaghi…”

Le considerazioni del noto giornalista a proposito del derby d'Italia di domenica sera

Maurizio Compagnoni, giornalista Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del campionato di Serie A: "Inter-Juventus sarà una gara a eliminazione diretta, specie se dovesse vincere l’Inter per la Juve si complicherebbe di molto il cammino. Di squadre che possono puntare al titolo ce ne sono. Milan subito dopo il Napoli ma Inter e Juventus sono comunque forti. Allegri ha ripreso in mano la situazione ma domenica per loro è fondamentale. Il campionato però è talmente lungo che può accadere di tutto.