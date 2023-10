Compagnoni: “Inter, rosa non lunga ma molto ben costruita. In estate…”

"In estate ho sempre ritenuto lo scudetto una corsa a 2 tra Inter e Napoli, con le possibilità di inserimento per Milan e Juve e Roma se avesse tutti disponibili. Il Napoli ieri non mi è piaciuto contro l'Union Berlino, ha fatto fatica. L'Inter è la squadra più forte, rosa forse non profonda ma molto ben costruita. Le alternative in molti ruoli valgono i titolari, l'Inter ha alternative di lusso. Frattesi è il quarto centrocampista, Sanchez rimane un gran giocatore. In passato l'Inter aveva 30 giocatori, quest'anno ne ha molti meno ma molto bravi. Anche gli acquisti sembrano inseriti da una vita"