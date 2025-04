In studio a Sky Sport, il noto giornalista Maurizio Compagnoni ha parlato così del momento dell'Inter di Simone Inzaghi

“Ho avuto la sensazione di una squadra scarica mentalmente, non solo fisicamente. Questo è un grosso guaio.

Il crollo dell’Inter mi è sembrato un po’ troppo nelle ultime partite. In Italia è così: se vinci sei figo, se perdi sei… bip (sorride, ndr).

Se non dovesse vincere lo scudetto quest’anno, uno in quattro anni sarebbe un po’ poco con questa rosa”, le parole del giornalista in merito al ciclo di Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra.