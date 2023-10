Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Maurizio Compagnoni ha commentato l'inizio di stagione di Romelu Lukaku con la Roma, paragonando il belga a un grande ex attaccante dell'Inter come Adriano:

"Mourinho? Questo terzo anno servirà per fare un bilancio della sua avventura a Roma, in cui ha fatto benissimo in Europa e così così in campionato. Quest'anno ha la squadra per lottare fino all'ultimo per il quarto posto".