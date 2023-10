Compagnoni: “Inter, insidie col Toro possono essere due. Thuram, fisicità e…”

«Le insidie insite nella gara col Toro? Una potrebbe essere dal tipo di prestazione dei granata che possono mettere in difficoltà nell'uno contro uno, ci riesce con squadre sulla carta più forti, e l'altra insidia è l'Inter stessa. Quando gioca da Inter ha picchi straordinari, poi ogni tanto - per età e per tanti impegni - accusa passaggi a vuoto. Credo che la squadra abbia fatto un grande salto di qualità nella finale di Champions capendo che è una squadra di livello internazionale. Pur perdendo quella partita, raramente ho visto in difficoltà così il City di Guardiola». Così Maurizio Compagnoni, su Skysport, ha parlato del momento che sta attraversando la formazione di Inzaghi che alla ripresa del campionato affronterà nelle prossime ore il Toro di Juric.