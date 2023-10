Inter, continua il recupero di Arnautovic: l’attaccante si è allenato sul campo

Arnautovic non sarà a disposizione per la partita di domani contro il Torino all'Olimpico Grande Torino ma il suo rientro si avvicina

Si avvicina il rientro in campo di Marko Arnautovic e da Appiano Gentile arrivano buone notizie per Simone Inzaghi. Il centravanti austriaco, infatti, è tornato ad allenarsi sul campo.

Arnautovic, ovviamente, non sarà a disposizione per la partita di domani contro il Torino all'Olimpico Grande Torino ma, come già anticipato nei giorni scorsi, l'ex Bologna potrebbe tornare in campo per il match di ritorno contro il Salisburgo, in programma l'8 novembre prossimo.