Oggi Marko Arnautovic compie 36 anni: la dedica speciale dell’Inter

È una storia speciale quella che lega Marko Arnautovic e l'Inter. L'attaccante austriaco, che oggi compie 36 anni, è arrivato giovanissimo in nerazzurro, vivendo dall'interno la straordinaria stagione 2009/10. Un anno in cui raccolse solamente 3 presenze in campionato, apparendo comunque nella lista dei vincitori di Serie A, Coppa Italia e Champions League. Tornato all'Inter nell'estate del 2023, Marko ha messo la sua esperienza al servizio della squadra, diventando un punto di riferimento importante per tutti i suoi compagni.