Conceiçao: “Non sono bello o simpatico, ma ci sono io ora. Ai tifosi dico…”

"Siamo in emergenza ma abbiamo bisogno di tutti: vinciamo tutti, pareggiamo tutti e perdiamo tutti. E' un appello che faccio a tutta la gente. Non sono bello o simpatico, ma ci sono io ora. Con tutte le divergenze, il passato... anche se per me conta poco a questo livello. Io vedo troppa divisione all'interno del club. E' il Milan che perde": è l'appello del tecnico del Milan Sergio Conceiçao alla tifoseria rossonera alla vigilia della sfida a San Siro contro il Girona.