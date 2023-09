Condò: “Inter sopravvissuta alla sua prima brutta gara, dimostrazione di forza”

«L'Inter è sopravvissuta alla prima brutta partita della stagione e se vogliamo è una dimostrazione di forza. Se vogliamo, portare a casa un risultato come un pareggio in una serata deludente se vogliamo, è un punto di forza. Penso che unico cambio da discutere è quello Arnautovic per Thuram. Gli altri cambi erano diciamo obbligati». Paolo Condò, giornalista di Skysport, ha commentato il pari dell'Intercontro la Real Sociedad in Champions League con queste parole. Si è poi soffermato su un giocatore in particolare, Sommer. Anzi Onana, che è incappato in una papera nella serata in cui il suo United ha perso per quattro a tre nella gara contro il Bayern Monaco. ù