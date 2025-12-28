Paolo Condò, dagli studi di Sky Sport, ha presentato la sfida tra Atalanta e Inter: "Cominciamo con il dire che, per la qualità delle squadre, questo è uno scontro diretto. Quindi questa è un'occasione anche per Chivu: se vince a Bergamo può dire di aver vinto uno scontro diretto, anche se l'Atalanta è lontana".

Poi una riflessione su Chivu: "Cosa voleva dire Chivu in conferenza stampa? Non lo so. A noi piace dal primo giorno perchè ha questo eloquio da saggio della montagna, che è bellissimo in questo ambiente. Però ultimamente devo dire che è diventato più criptico: la dignità, chi l'ha messa in dubbio? La realtà che viene distorta, ma quale? Può darsi che io legga pochi giornali, e non è così, ma se diciamo che fino a questo momento l'Inter negli scontri diretti ha fatto fatica non è una distorsione della realtà".