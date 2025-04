Nell'Inter, se vogliamo individuare le cose che hanno portato a questa situazione, io guardavo Lautaro, il migliore contro il Bayern, fantastico: probabilmente aveva bisogno di rifiatare ma non può farlo senza Thuram. Ora hai 18 punti in meno perché stai puntando a tutto. E' la prima volta che l'Inter perde tre partita di fila con Inzaghi: secondo me il gol di Orsolini potrebbe essere ricordato alla fine come il gol che cambia il verso della stagione dell'Inter.