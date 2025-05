Manca sempre meno al calcio di inizio della finale di Champions League: le ultime dall'Allianz Arena di Monaco

Fabio Alampi Redattore 31 maggio 2025 (modifica il 31 maggio 2025 | 19:02)

Paolo Condò presenta dal palco di Sky Sport allestito all'Allianz Arena di Monaco i temi della finale di Champions League: "Oggi siamo all'ultima pagina del romanza e scopriremo l'assassino, speriamo che possa essere Lautaro Martinez. Quella contro il Barcellona è stata definita giustamente una partita che durerà per sempre, per l'eternità, talmente è stata meravigliosa ed emozionante. Questo è l'ultimo atto, dove una delle due squadre troverà un senso. L'altra dirà che tutto questo non ha avuto senso, e sarà sbagliato, perchè comunque il cammino conta, però è chiaro che chi alzerà la coppa avrà la gioia massima".

"Marquinhos a parte, per il Paris Saint-Germain è la prima finale. L'idea di avere i tifosi sotto l'hotel, come invece ha fatto l'Inter, magari poteva turbarli, non so perchè hanno scelto di fare così. C'è una grande differenza tra le due squadre: l'Inter è rodata per questo tipo di partite, na ha già giocata una analoga due anni fa. Il PSG, invece, è una squadra di grande talento, ma al primo incontro di questo livello. Tra i due allenatori, però, uno l'ha già vinta, ed è Luis Enrique: questo probabilmente bilancia il confronto dal punto di vista l'esperienza".

"Dumfries non era paragonabile ad Hakimi, arrivava da un buon Europeo ma non era a quel livello. Ora loro due sono tra i migliori al mondo in quel ruolo. Per questo il giocatore che io scelgo è Dumfries. Sommer? Quando due anni fa l'Inter ha venduto Onana, tutti - me compreso - abbiamo pensato che si stesse perdendo qualcosa, e invece ci ha guadagnato. Tecnicamente ed economicamente. L'Inter ha fatto due grandi operazioni in uscita in questi anni: Lukaku e Onana".