Condò: “Disastro Juve, il grande paradosso di tutta la situazione è questo”

In collegamento a Sky Sport, il noto giornalista Paolo Condò ha parlato così dopo il ko della Juventus contro l’Empoli in Coppa Italia .

“Quanto successo ieri in Coppa Italia per la Juve è un disastro, ma c’è un paradosso che descrive il campionato. Se Napoli e Inter pareggiano e la Juve vince, torna a 6 punti dalla vetta e in piena corsa per lo scudetto.