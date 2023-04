Condò: “Ieri Inter nettamente superiore. Se prendi Haaland e lo dai a Inzaghi…”

A Radio 24 su Tutti Convocati, il noto giornalista Paolo Condò ha parlato così della vittoria dell’Inter col Benfica: “Ieri l'Inter è stata nettamente superiore, ha quasi nascosto la palla al Benfica, cosa che i portoghesi erano riusciti a fare contro la Juventus nel girone di Champions League. Secondo me questa stagione dell'Inter non ha una spiegazione diversa dalla spina che si attacca e la spina che si stacca. Detto che, anche nella partita di ieri, che è stata meravigliosa, gli attaccanti non mi hanno convinto, così come succede in campionato.