«Al Napoli mancano pochi passi allo scudetto. Ha due gare casalinghe contro due avversarie serene e la trasferta di Parma che è una squadra trasformata da Chivu. Il Napoli si può permettere anche di pareggiare». Paolo Condò è stato chiarissimo dopo la vittoria del Napoli a Lecce. «L'impresa di quest'anno con Conte, se si considerano tutte le vittorie, è la più importante. Questa squadra non è la più forte. Dopo il tre a zero a Verona si fece forza per far fare mercato al Napoli», ha aggiunto sulla formazione azzurra.