Condò: “Inter, qualche piccolo appunto. Attacco? Sarebbe bene muoversi sul mercato se…”

Dalle colonne de La Repubblica, Paolo Condò analizza anche la vittoria dell'Inter sul campo del Torino. "L’Inter si è ripresa il primato con una gara inesorabile su un campo non banale come quello del Torino. Forte del fatto che la squadra di Juric può anche esprimere un gioco di livello europeo come nel primo tempo, ma se si tratta di segnare è da zona retrocessione — 6 gol in 9 gare sono una condanna alla mediocrità — Inzaghi ha atteso al solito la boa dell’ora di gioco per oliare il motore con i cambi, e il risultato è subito esploso".