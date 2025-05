Grande spirito Inter a Barcellona

«L'Inter a Barcellona - ha concluso Condò - è scesa in campo senza paura, calcolando che ha una linea alta il Barcellona e che l'Inter ha rimpianti nella gara di andata, non solo per il fuorigioco, ma perché ogni volta che ribaltava il fronte diventava pericolosa, il Barça non cambierà pelle giocherà così. Non difenderà bassa, non è nella sua natura. Nel secondo tempo fioccavano le occasioni per l'Inter perché è calata l'intensità dei blaugrana anche per l'impegno avuto col Real Madrid in Coppa del Rey. Non è casuale che arrivi a Barcellona-Inter pensando chissà cosa accadrà e alla fine i nerazzurri, nel 2010 vanno in finale, nel girone del 2023 pareggiano 3 a 3 e incassano il pari solo mollando dietro nel finale e all'andata pareggi e hai pure il rimpianto. Quando questi due tipi di calcio si incontrano non soccombe quello dell'Inter, speriamo che questo si ripeta anche al ritorno».