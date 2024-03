Presente negli studi di Sky Sport, Paolo Condò ha parlato così del rendimento dell'Inter di Simone Inzaghi, alla sua decima vittoria di fila in campionato e in generale la tredicesima nel 2024: "Vi ricordate quando abbiamo magnificato la cavalcata del Napoli dell'anno scorso? L'Inter ad oggi ha quattro punti in più, ha segnato 6 gol in più e ne ha subiti 7 di meno, è fantascienza pura. Ora tutti stiamo aspettando la partita di mercoledì, se riuscirà a passare il turno, e ha le carte in regola per farlo, da lì in poi Inzaghi, che lo sa fare, deve gestire le forze dei suoi giocatori".