Il focus sulle scelte dell'allenatore nerazzurro per gestire al meglio le risorse in vista dell'impegno in campo internazionale

Daniele Vitiello Redattore/inviato 11 marzo 2024 (modifica il 11 marzo 2024 | 11:16)

Paolo Condò, nel suo editoriale di oggi per Repubblica, si è concentrato sulla gestione degli impegni da parte delle squadre impegnate in Europa. A proposito dell'Inter, ha sottolineato una differenza col passato. Si legge infatti: "Il modo in cui Marotta e Ausilio hanno allestito la rosa che Inzaghi sta valorizzando oltre ogni aspettativa ha la genesi nella finale di Champions della scorsa stagione: senza il fiume di euro garantito da quel risultato, la situazione debitoria di Suning avrebbe costretto il management a sacrifici ben maggiori delle cessioni di Onana e Brozovic.

Il fatto che sul fronte societario non si annuncino novità “costringe” l’Inter a ripetersi, e la gara di Madrid è la cruna dell’ago da attraversare per aumentare l’hype agonistica e pure il flusso di cassa. Lasciando a riposo Lautaro e Dimarco nella trasferta non semplice di Bologna, Inzaghi ha mandato un segnale opposto rispetto alla partita che precedette l’ultimo match del girone di Champions, pareggiato in casa con la Real Sociedad.