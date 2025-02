Se c’è un difetto palesato dai nerazzurri in questa stagione riguarda le famose due squadre: non esistono. Esistono 14/15 giocatori di alto rendimento. Gli altri hanno deluso dietro i titolari. Oltre a Thuram e Lautaro c’è stato il vuoto, non so se poi in primavera cambierà qualcosa", ha detto il giornalista.