Paolo Condò , giornalista, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha parlato così in vista della semifinale tra Inter e Barcellona di stasera: "La settimana scorsa il Barcellona dopo 20 minuti era nella buca, è stato Yamal a prenderlo e a portarlo fuori. Questa è la predestinazione del campione, che non trema e si esalta. C'è una grandissima speranza perché giochi in casa, la percepisci: è 50-50, ma San Siro può essere l'IVA. Io ho in mente la partita di ritorno col Bayern, che è stata molto difficile: la forza dello stadio ha dato un grande aiuto alla squadra, conto che possa succedere anche oggi.

C'è una sorpresa per me nella formazione del Barcellona: si pensava che giocasse Araujo e che Inigo Martinez facesse il terzino sinistro. Araujo è il loro miglior saltatore sui calci piazzati, ma Flick ha scelto di non rinforzare quell'aspetto per tenere al centro Martinez, l'unico che dirige la linea per tenerla molto alta. Il Barcellona quindi rischierà per recuperare la palla alta, ma l'Inter continua ad avere una buona situazione sui piazzati".