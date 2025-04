Paolo Condò, nel suo commento di oggi per il Corriere della Sera, si è soffermato sul duello in vetta alla classifica tra Inter e Napoli. Queste le sue considerazioni: "Il finale testa a testa fra Inter e Napoli può anche essere letto come uno spareggio tra le dominatrici degli ultimi due campionati, due squadre così forti da vincere lo scudetto in 33 partite entrambe, mentre oggi vanno in campo per il 34° turno. Numeri alla mano, quindi, queste sono le loro versioni minori, per differenti motivi.