Condò: “Inter e Milan campioni d’Italia anomale. Chi vince di solito si rafforza”

Del momento di crisi di Inter e Milan e della corsa alla qualificazione alla prossima Champions League ha parlato il giornalista Paolo Condò sulle pagine di Repubblica. "In un anno l’Inter ha smarrito 14 gol e il Milan 7, e fin qui il dato ci sta perché sono squadre che hanno nettamente peggiorato la loro classifica. Ma anche la Roma ha segnato molto meno (39 gol contro 47), e perfino la Lazio seconda è indietro in modo esagerato (46-58, meno 12). Naturalmente le romane spiegano la loro eccellente classifica col miglioramento in difesa, mentre le milanesi hanno perso il loro margine perché i gol subiti sono seccamente aumentati".

"Ma è a quelli in meno realizzati che vogliamo tornare: un classico dei post-gara di Inzaghi e Pioli è diventato il ragionamento “se Tizio avesse segnato parleremmo d’altro” o “se Caio non si fosse impappinato davanti alla porta avremmo un’altra classifica”. Beh, siamo d’accordo. Il problema infatti è che Tizio non ha segnato e Caio si è impappinato, vanificando la quantità di palle-gol costruite e permettendo per esempio alla pallonata di Candreva di avere un effetto devastante".