Condò: “Inter e Milan, crescita impetuosa. Derby prematuro, ecco perché. E sul mercato…”

Dopo tre giornate di campionato Inter e Milan sono le uniche squadre a punteggio pieno. Dalle colonne della Repubblica, Paolo Condò analizza il momento di forma delle due squadre in vista del derby che si disputerà al rientro dalla pausa delle nazionali. "Chi vuole competere ai massimi livelli deve dotarsi di una rosa maxi, e in questo senso la partenza eccellente delle due milanesi desta sensazione soprattutto per ciò che non abbiamo quasi visto. I ricambi. Le due metà di Milano hanno fatto mercato in modo opposto: il Milan spendendo grazie al risanamento effettuato (e alla cessione di Tonali), l’Inter accentuando il player trading (e in parte toccando il tesoro accumulato con la Champions)".

"In un caso e nell’altro sono stati mercati importanti, e se è facile scorgere quello milanista per le tante novità in campo, quello dell’Inter è un brontolio che presto dalla panchina tracimerà sul prato. Alla ripresa il calendario proporrà un prematuro derby di Milano. Prematuro perché Milan e Inter sono in fase di crescita impetuosa, tra due mesi saranno opere più compiute: però è un bene per la trama del campionato che le grandi in ritardo abbiano subito una chance per ricucire con almeno una delle fuggitive".