"Lautaro e Thuram lo scorso anno non sono bastati, alle loro spalle non c'era nulla. Quest'anno riportato alla base Pio Esposito che è veramente interessante, c'è Bonny se porti Lookman dai a Lautaro e Thuram il giusto respiro. Alla fine della scorsa stagione Inter esausta, Thuram era esausto. Facile capire dove l'Inter ha perso la scorsa stagione. Il Napoli è stato giustamente premiato con la nomination di Conte e McTominay, l'Inter è stata molto punita. Solo Lautaro e Dumfries, mi colpisce che l'Inter non sia stata indicata tra le 5 formazioni migliori della stagione e soprattutto Simone Inzaghi non sia stato menzionato tra i migliori 5 allenatori. Questo dà un'idea di quanto l'opinione internazionale pensi che l'Inter abbia bisogno di cambiare. Ci devono essere delle trasfusioni di sangue fresco di uomini, ma anche tattiche. Chivu stesso adesso sta sperimentando l'usato sicuro, il 3-5-2, ma ha anche la necessità di fare qualcosa di nuovo, di mettere dentro Sucic che è piaciuto, dare spazio a Pio Esposito. La partenza di Calhanoglu andava in questa direzione, ormai ha un'età, una prospettiva e quindi lo spazio a Sucic dovrebbe aprire nuove strade all'Inter".