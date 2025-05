"Percentuali? 90-10. L'Inter ha il dovere di segnare molto rapidamente per provare a mettere un po' di pressione al Napoli. La scorsa settimana ci è riuscita due volte e il Napoli aveva subito la pressione, è stato Pedro a salvare il primato del Napoli. Col Barcellona l'Inter ha fatto la partita della vita. Secondo me l'Inter, se perderà questo scudetto, non lo perderà per qusto ultimo mese dove il suo calendario era pazzesco, ma lo avrà perso perché non è arrivata con 5-6 punti di vantaggio a questa finale dove il Napoli ha avuto avversarie semplici. L'Inter ha perso una quantità di punti contro le squadre forti, impressionanti. Ha fatto 1 punto col Milan, 1 punto con la Juventus. Il Napoli contro le prime 10 della classifica ha fatto 33 punti, l'Inter ha fatto 24 punti, 9 punti di differenza nel rendimento contro le squadre migliori del campionato. Vi ricordate Inter-Juve 4-4? Non è mai riuscita a chiudere bene le partite".