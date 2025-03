“La trappola stasera per l’Inter è stata indicata dal Monza in campionato. Appena appena tu anche nell’inconscio credi di avere una serata tranquilla, si apre il trabocchetto. Ci sono stati nel weekend risultati non casuali in giro per l’Europa. I giocatori sono stressati dalla quantità di impegni e sanno che il Feyenoord verrà a San Siro senza nulla da perdere, proprio come il Monza sabato.

La formazione che è pronto a mettere stasera Inzaghi la capisco, lui in panchina ha comunque i giocatori pronti a entrare per qualsiasi necessità. Le rotazioni sono il prezzo da pagare per restare in corsa su tutti i fronti ed è una scelta che io condivido e per questo faccio un applauso ai nerazzurri. Se l'Inter andrà fino in fondo in tutte le competizioni, avrà 19 partite; Napoli e Atalanta ne hanno 10. Sarebbero praticamente il doppio di partite in un mese e mezzo, un'enormità nella corsa allo scudetto”.