Condò: “Dimarco scoperta dell’anno, a Frattesi serve la Champions. Acerbi sorprendente”

Spazio anche a chi ha già vinto in Azzurro e ai giovani in rampa di lancio:

"Donnarumma, Di Lorenzo, Barella e Chiesa sono i campioni d’Europa in carica che reclamano un ruolo centrale anche nel nuovo ciclo. Non sono gli unici, perché Verratti e Cristante, Berardi e Immobile, il sorprendente Acerbi, che a 35 anni s’è smazzato 54 partite in stagione, Spinazzola e Pellegrini sono tutte figure da mantenere: ma per competere ai massimi livelli il prossimo dev’essere il tempo di Tonali e di Bastoni, di Scalvini e di Zaniolo, di Raspadori e di Zaccagni, di Buongiorno brillante al debutto".