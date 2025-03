Condò: “L’Inter batte il ferro finché è caldo. Napoli? I risultati dicono che…”

Il giornalista Paolo Condò ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine del Trofeo Maestrelli. Queste le sue parole raccolte da TMW in merito all'Inter e alla lotta scudetto: "In questo momento, la squadra che sta battendo il ferro finché è caldo è l’Inter, dopo la vittoria di Bergamo, ma con ancora 17 partite da giocare (o almeno si spera che siano 17). Certo, giocando con le nazionali la pausa non è così lunga, però mentalmente è importante staccare".

Poi ha completato il ragionamento dicendo: "Mentalmente è importante anche per il Napoli, perché i risultati recenti dicono chiaramente che questa squadra non ha più il ritmo del girone d’andata. L’Atalanta, invece, la vedo un po’ più staccata. Dunque, le due squadre in corsa per lo scudetto sono entrambe contente di saltare un turno".