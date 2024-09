Il pareggio di Torino schiaccia la classifica e alleggerisce i primi mal di pancia, evitando di scavare un fossato troppo largo tra chi è scattato bene e chi non ha sentito lo sparo. Contro la prima rivale del suo livello la Juve rallenta il passo, non rischia nulla — è l’unica a non aver ancora subito un gol — ma praticamente nulla crea. Motta è giunto al punto in cui la spinta dei giovani di agosto va arricchita dalla classe dei nuovi acquisti. A impedire alla Juve la fuga è stata la Roma meglio organizzata di quest’avvio, ed era ora: De Rossi deve trovare il modo di far arrivare la palla al pivot Dovbyk, che al momento ne tocca cinque a partita, ed è bastato lo scorcio finale di Koné per intuire che il suo dinamismo potrebbe permettere a Soulé e Dybala di giocare assieme. Soulé dribbla come Dybala non fa più, ma non ne possiede la lucidità nell’ultimo passaggio e nel tiro: in due ne fanno uno, ma uno forte. Sono un lusso, ma anche una necessità.