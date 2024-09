Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell'Inter, oggi opinionista per DAZN, ha parlato del titolo di capocannoniere in questa stagione e ha fatto un pronostico sulle squadre favorite per lo scudetto. Queste le parole del tecnico: «Per me capocannoniere uno tra Vlahovic e un giocatore dell'Inter, Lautaro o anche Thuram che sta facendo bene ma sicuramente l'argentino è più prolifico del francese. Non so se Lukaku riuscirà a raggiungere i numeri che possono raggiungere nerazzurri e bianconeri. Al momento il Napoli è impronosticabile perché in questo momento la squadra di Conte è un cantiere aperto».