"Non c’è niente di casuale in questa trasformazione. Da quando è tornato in anticipo ad Appiano, sia per assecondare una precisa richiesta di Inzaghi sia perché lui stesso voleva sbollire in fretta la delusione di un Europeo vissuto da comparsa, Thuram lavora a stretto contatto con lo staff e ha aggiunto allenamenti ad hoc per onorare il numero che ha sulle spalle. Dall’efficacia nella conclusione in porta all’occupazione dell’area di rigore, adesso sì che è un nove fatto e finito".