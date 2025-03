"L’entità fiabesca dei premi in palio al Mondiale per club, comunicata dalla Fifa nel dettaglio, cambia totalmente la prospettiva del torneo di fine stagione. Non più una seccatura, come aveva lasciato intendere Carlo Ancelotti in un’intervista lo scorso autunno, quando si parlava di 20 milioni come ricompensa massima, ma un potenziale bingo da 125 — per chi vince — in grado di risanare (quasi) ogni bilancio fornendo alle squadre invitate l’opportunità di un robusto vantaggio competitivo sulle avversarie non ammesse, che difficilmente ne saranno entusiaste.