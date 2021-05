Condò: “Inter, non vendere Eriksen. Abbiamo visto solo il 50% del danese”

Il giornalista ha commentato l'evoluzione di Eriksen diventato un perno della formazione di Conte che ha vinto lo scudetto

"A fine settimana la finestra invernale di mercato chiude senza novità ed è chiaro che l’equipaggio a disposizione è questo, occorre sfruttarlo al meglio. Ormai stanco di Vidal, sempre distante dal livello degli anni juventini, Conte decide di dare nuove chance a Eriksen per aumentare la qualità del centrocampo; in cambio, ottiene la sua piena adesione al lavoro di copertura che al Tottenham gli veniva risparmiato, ma questo è un altro mondo. Non diventerà mai un mediano, Christian: ma giocando di posizione con grande attenzione, aiuta l’Inter in fase di non possesso, si piazza sulle linee di passaggio, recupera palloni e... li fa cantare. Perché Eriksen ha il gioco di prima nel sangue, e la sua capacità di rovesciare il fronte rapidamente è un invito a nozze per Lukaku e Lautaro".