Prima del fischio d'inizio di Benfica-Inter , Paolo Condò ha fatto alcune considerazioni sulle scelte di Simone Inzaghi, che ha optato per un ampio turnover:

"E' una partita in cui il risultato, per l'Inter, conta relativamente, visto che bisognerà comunque battere la Real Sociedad a San Siro per il primo posto. Essendo stretta tra Juventus e Napoli, giusto che Inzaghi faccia turnover".