In studio a Sky Sport, il noto giornalista Paolo Condò ha parlato così verso la finale di Champions League tra PSG e Inter:

“Hakimi MVP? Si era offeso perché Dumfries ieri l’aveva superato e allora si è voluto riportare in vantaggio (sorride, ndr). Che finale sarà? Un terzo Barcellona-Inter per me quasi, con tante ripartenze. L’età media del PSG è la più giovane delle quattro semifinaliste, quella dell’Inter è la più alta invece, ci sono 5 anni di differenza tra le età medie delle due squadre.