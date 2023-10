Condò: “Per lo scudetto sembra corsa a 3. Inter, Lautaro è il cuore e…”

"La sensazione anche visiva è che il treno dell’alta classifica, quello diretto verso la prossima Europa, sia partito. Dei passeggeri previsti mancano clamorosamente le due romane, l’intruso Lecce è sceso all’ultimo avviso (ma intanto si è allontanato molto dai vagoni di coda), stasera la Fiorentina dovrà scegliere il suo destino, e magari pure il Sassuolo, che da anni batte le grandi con spettacolare leggerezza per poi stracciare la sua tela contro le pari grado. Nella testa del treno, il locomotore in cui si parla di scudetto, sono ammesse per ora tre squadre, le milanesi e il Napoli, che è in ritardo di quattro punti ma ha la forza di chi ha già attraversato una crisi, e in qualche modo pare averla risolta. La Juventus ha rischiato a Bergamo la seconda sconfitta, specie nel finale, ma ha portato a casa la pelle grazie a una resilienza che le va riconosciuta"