Paolo Condò, giornalista di SkySport, ha parlato così di Micheal Folorunsho, centrocampista del Verona in prestito dal Napoli: "Luciano Spalletti nell'ultima intervista ha fatto anche il nome di Folorunsho, definendolo una belva, e per me è da portare assolutamente agli Europei. È un giocatore che ha un’energia incredibile".