Per questa prestazione, soprattutto. Spalletti ha disegnato una squadra capace di disporre del fragile centrocampo francese, aggiungendo in Pellegrini un palleggiatore lì dove Deschamps ne aveva tolto uno aggiungendo Griezmann all’attacco. Una volta capito che il possesso del pallone ci avrebbe potuto portare lontano, Calafiori si è aggiunto al reparto in un gioco di scambi con Ricci che i francesi non hanno digerito mai (mossa di una certa complessità almeno sulla carta, il che ci rassicura sulle intenzioni tattiche ancora ambiziose di Spalletti). Calafiori è l’unico giocatore uscito rinvigorito dall’Europeo, e la sua crescita non accenna a rallentare. L’opportunità di dialogare con Tonali, che con il passare dei minuti ha aumentato i colpi finendo da dominatore, è una delle pietre angolari di questa squadra in proiezione Mondiale.