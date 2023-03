Condò: “Ieri in scena l’Inter versione forte. Inzaghi ha ricevuto molto da due giocatori”

"Seconda da sola resta l’Inter. Nel prolungato saliscendi della sua stagione ieri era di turno la versione forte, quella che a San Siro trova quasi sempre il modo di venire a capo del match e, grazie al successo sul Lecce, scavalca addirittura il Napoli in testa alla classifica dei punti in casa (33-31, con una gara in più). Una vittoria facile, figlia di una partita gestita col possesso palla eppure presa col contropiede, come andare a cena con l’amante e farle pagare il conto. La verifica alla Spezia della prossima settimana sarà anche prova generale per Oporto — svolta stagionale se ce n’è una — e sarebbe ora che l’Inter desse una nuova continuità al suo gioco: ieri Inzaghi ha ricevuto molto da Gosens e qualcosa, dopo diversi languori, anche da Dumfries. Il contributo degli esterni alternativi, quelli più offensivi, potrebbe essere il plus da giocarsi sul lungo rettilineo finale".